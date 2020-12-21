زيدان: ركلة جزاء على راموس؟ الحكم هو صاحب القرار

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أنه ليس حكماً حتى يعلق على صحة ركلة الجزاء التي طالب لاعبو آيبار باحتسابها بسبب لمسة يد على سيرخيو راموس.

وحقق ريال مدريد الفوز على مستضيفه آيبار بثلاثة أهداف لهدف ليواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني ويلتحق بأتلتيكو مدريد في الصدارة.

وكانت المباراة قد شهدت حالة جدلية بعدما لمس راموس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82 دون أن يحتسب الحكم ركلة جزاء أو يعود حتى إلى تقنية الفيديو.

وعقب اللقاء، قال زيدان: "الأمر الأكثر أهمية هو أن يكون كل شيء واضح بالنسبة للحكم، أنا لا أتدخل في مثل هذه الأمور، كما هو الحال دائماً، الحكم موجود لإطلاق صافرة بالقرار المناسب وهذا كل شيء".