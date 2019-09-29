زيدان: ريال مدريد استحق الفوز على أتلتيكو

اكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه كان يستحق الفوز في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد التي انتهت بالتعادل السلبي.

زيدان أعرب عن سعادته بمستوى الملكي في الديربي الذي انتهى بالتعادل السلبي في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإسباني خصوصاً على الصعيد الدفاعي، لكن في الوقت ذاته أعرب عن خيبة أمله من النتيجة، مؤكداً على أن ريال مدريد كان يسعى لحصد النقاط الثلاث ولم يكن خائفاً من المجازفة الهجومية.

كما أوضح أن فريقه استحق الفوز في اللقاء لكونه هدد المرمى بشكل أكبر.

وقال "زيزو" في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "لا، لم نكن خائفين، لعبنا من أجل الفوز، ربما كان ينقصنا شيء ما، لكننا قدمنا مباراة جيدة، أشعر بالأسف تجاه اللاعبين، لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي فقدانه، إنهاء الهجمات، لكني سعيد جداً بما قدمناه، خرجنا بنظافة الشباك ودافعنا بشكل جيد، وكنا نستحق أكثر من نقطة".

وعندما سأله المراسل إن كانت النتيجة عادلة أم لا، أجاب زيدان "قلت لك، كنا نستحق الفوز".

وتابع حديثه "سنواصل مباراة بمباراة، نحن في الصدارة الآن، أردنا حصد نقاط أكثر، وأن نحافظ على نظافة شباكنا، لأن ذلك مهم جداً، الموسم طويل، أذكر قبل فترة، فزنا بالدوري في الأسبوع الأخير، أعتقد أن الفائز باللقب هذا الموسم سيفعل نفس الشيء".