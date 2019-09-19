زيدان: ريال مدريد افتقر للحدة في الأداء أمام باريس سان جيرمان

وصف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأن فريقه افتقد "لكثير من الحدة في الأداء" مما أدى لهزيمته 0-3 أمام مستضيفه باريس سان جيرمان الأربعاء في بداية مشوار الفريقين بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وذكر "زيزو" أن فريقه لم يكن "على المستوى المرتفع" المطلوب موضحاً أنه من الصعب تقديم المستوى الذي تحتاجه هذه المباريات عندما تفتقد شيئاً، وأوضح: "كل كرة مشتركة كانت من نصيب صاحب الضيافة، كنا نعلم قوة الفريق المنافس، وبدأنا المباراة بشكل جيد، لكننا افتقدنا بعد ذلك العديد من الأشياء".

وأضاف ، في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة الأنباء الألمانية: "سنحت لنا فرصتان وكان يجب ترجمتهما إلى أهداف لكن الفريق المنافس أفسدهما".

وعن مباراته المرتقبة أمام إشبيلية ضمن الدوري الإسباني الأحد المقبل، قال زيدان: "كل المباريات مهمة، والآن ، نعلم أننا بحاجة للتفكير في مباراتنا المقبلة".