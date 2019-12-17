زيدان: ريال مدريد في أفضل حالاته قبل الكلاسيكو

رفع المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان شعار التحدي في حديثه مع وسائل الإعلام على هامش مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام الغريم برشلونة، والتي سيستضيفها ملعب كامب ناو غداً الأربعاء، والمؤجلة من المرحلة العاشرة للدوري الإسباني.

وقال المدرب: "نصل هذه المباراة ونحن في حالة جيدة من الناحيتين النفسية والجسدية، نريد تقديم كرة قدم رائعة وأن ندخل المواجهة بتركيز عالٍ منذ الدقيقة الأولى، نحن سعداء بما نقوم به في الوقت الحالي.

"لا أفكر فيما سيحدث خارج الملعب، لأن الكلاسيكو لا يجري خارج الملعب، نفكر الآن في الكلاسيكو فقط، وقمنا بإعداد أنفسنا بشكل جيد كما نفعل كل مباراة".

وعن رأيه في التحكيم، علق الفرنسي: "علينا أن نترك الحكم يقوم بعمله، وبطبيعة الحال لن نتدخل في قراراته، ولا ينبغي أن نتوقف عن اللعب إذا كانت هناك لافتات، لأن الناس يريدون الاستمتاع بالمباراة ومشاهدة كرة قدم جيدة".

في الوقت ذاته، تحدث "زيزو" عن لاعب الوسط فيدي فالفيردي، قائلاً "من مباراة لأخرى يؤكد أن لديه من الجودة ما يكفي لارتداء قميص ريال مدريد ويستحق اللعب هنا".

من جهة أخرى سُئل "هل هناك ما يثير قلقك قبل الكلاسيكو؟ لا لست قلقاً على الإطلاق لأننا اعتادنا على مثل هذه المباريات، توتر الأوضاع في كتالونيا؟ لست مضطراً لشرح ما يحدث الآن، نحن مهتمون فقط بكرة القدم".