زيدان: ريال مدريد يمر بمرحلة حرجة

أكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن الفريق يمر بمرحلة حرجة بسبب أزمة النتائج مؤخراً، لكنه شدد على أهمية التكاتف وتخطي الفترة السلبية في لقاء الكلاسيكو.

وسقط ريال الأربعاء الفائت أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بهدف لاثنين، وذلك لحساب ذهاب دور الستة عشر، لتستمر نتائجه السلبية مؤخراً.

بدأ زيدان المؤتمر قائلاً: "يجب أن نلعب جيداً ونحقق نتيجة طيبة، هذه هي كرة القدم، يجب أن نتحدث ونحلل ما حدث، أحياناً تقابل فريق من القمة، مرحلة حرجة، صحيح أن النتائج ليست مرضية ولكن هذه الأمور تحدث.

"نحن فريق جيد ونريد جمهورنا أن يساندنا، سنقدم كل شيء، جميع المباريات مهمة، هناك ثلاث نقاط لتحقيقها، لكن الكلاسيكو لقاء خاص نريد الفوز به، عندما يفرط فريق في نقاط يكون هناك مبالغة في التحليل أحياناً".

وواصل: "الفريقان في المركزين الأول والثاني، لا يوجد مصيبة، نحن في المقدمة، مباراة الأحد فرصة هامة لقلب الأمور، حلاوة الكرة أن لا شيء مضمون فيها، يمكنني الحديث لنصف ساعة عن سيناريو المواجهة، لكننا سنحاول الفوز".

وعن غياب توني كروس عن لقاء سيتي: "عندما لا تأتي النتائج دور الإعلام هو التحليل، لكن غياب كروس ليس السبب في الخسارة، اتخذنا قراراً وقررت اختيار فريقاً مختلفاً، لا يجب عليكم التكهن، أملك حلولاً عدة".

وحول أرقام ليونيل ميسي قائد برشلونة أمام ريال مدريد: "هو من أهل القمة، لاعب نجم وجميعنا نعرف قيمته، نعرف ماذا سيفعلون، وماذا يجب علينا أن نفعل مثلما أنتم وسائل الإعلام لكم عملكم وأنا أقوم بعملي، أنا واللاعبون نملك القوة للمواصلة رغم النقد".

وأشاد الفرنسي بمارتين بريثوايت، مهاجم برشلونة الجديد: "لاعب جيد وليس بالغريب علي، لكن برشلونة يملك العديد من اللاعبين الجيدين، الكلاسيكو مباراة حافلة بالنجوم، رودريغو؟ أحياناً سيتواجد وأحياناً لا، أملك العديد من اللاعبين الجيدين".

وعلق زيدان على مستقبله: "هذا أمر لا يخصني، أعرف ما يجب علي فعله، في نهاية الموسم شخص وحيد يمكنه أن يكون الفائز باللقب، أنا مركز على الحاضر والفوز الآن".

وتراجع ريال مدريد في المرحلة الماضية للمرتبة الثانية خلف برشلونة بعد خسارته من ليفانتي، وقبلها التعادل مع سيلتا فيغو.