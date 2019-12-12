زيدان: سأجرد ليفربول من اللقب

ويعني وقوع ريال مدريد ثانياً في مجموعته خلف باريس سان جيرمان، أنه سيواجه أحد الفرق الكبرى في دوري أبطال أوروبا والتي احتلت المركز الأول، مما يعني احتمال وقوع سيناريو "كارثي" الدور المقبل.

ويواجه الملكي 5 احتمالات في قرعة دور الـ 16، وهي حامل اللقب ليفربول ومانشستر سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ ولايبتزيغ.

ورغم صعوبة المهمة المقبلة، لم يبد زيدان قلقاً من مواجهة الأندية الكبيرة، خاصة ليفربول.

وقال "زيزو": "لو وقعنا بمواجهة ليفربول سنخرجهم من البطولة، لا نستطيع التحكم بمن سنواجه في الدور المقبل".

وسبق لزيدان أن نجح بقيادة ريال مدريد بالانتصار على ليفربول في نهائي البطولة عام 2018 بنتيجة 3-1، وهي المرة الوحيدة التي واجه فيها الريدز في بطولة رسمية.

يذكر أن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ستقام ظهر الاثنين المقبل في مدينة نيون بسويسرا.