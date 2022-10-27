زيدان: سأعود إلى التدريب قريباً

يشعر الفرنسي زين الدين زيدان أن الوقت حان لعودته إلى عالم التدريب، وذلك في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول" على لسان "زيزو".

وبقي "زيزو" بعيداً عن عالم المستديرة منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد موسم 2020-2021.

ماذا قال زيدان عن مستقبله؟

ولدى سؤاله عن موعد عودته، رد صانع الألعاب التاريخي بالقول: "قريباً... قريباً، لست بعيداً عن العودة من جديد.

"أنا سعيد بالحياة بعيداً عن الدكة، لكني قريب من الرجوع."

وعلق الفرنسي على بطولة كأس العالم قطر 2022 التي ستنطلق الشهر القادم، فقال: "يجب أن نبتعد عن المواضيع المثيرة للجدل ونفسح المجال أمام كرة القدم نفسها.

"أتوقع مشاركة عظيمة من منتخب فرنسا".

يذكر أن اسم زيدان ارتبط مراراً بخلافة ديدييه ديشامب في تدريب "الديوك" بعد المونديال القطري، إلا أن ذلك سيعتمد بشكلٍ مباشر على ما سيقدمه حامل اللقب في البطولة.