زيدان: سئمت الحديث عن مصير بعض لاعبي ريال مدريد

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لوسائل الإعلام، عقب فوز فريقه على فينيرباهتشة 5-3 ضمن كأس أودي.

شهدت المباراة تألق المهاجم كريم بنزيمة الذي أحرز 3 أهداف بالإضافة لهدفي ماريانو دياز وناتشو فيرنانديز.

وجاءت ثلاثية فينيرباهتشة عبر نبيل ضرار وغاري رودريغيز وأوزان توفان، ليتحدث بعدها "زيزو" عن العديد الأمور التي تخص فريقه.

وقال الفرنسي: "لعبنا أكثر من مرة بخطة 4-4-2 وكذلك 4-4-1-1 لمنح إيدين هازارد المزيد من الحرية إضافة لإيسكو".

وعن الحارس الشاب أندري لونين: "سنرى عندما نعود لمدريد ما سيحدث معه، إنه حارس المستقبل وأنا سعيد بمشاهدته يشارك".

ولدى سؤاله عن الغياب المستمر لغاريث بايل، أجاب: "لا أعلم، أتمنى أن يكون تدرب في مدريد، سنرى عندما نعود ولن أمنعه من شيء".

وعن ماريانو دياز: "أيضاً عندما نعود سنحسم مصيره، أعتقد أنكم سئمتم من إجاباتي، أنا نفسي لدي هذا الشعور".

وعن تطلعات زيدان للموسم الجديد: "لدي توقعات إيجابية عن الموسم، بالطبع لا أفضل استقبال 3 أهداف لكني أثق في التحسن".

وفي نهاية حديثه، امتدح زيدان الموهبة الصاعدة تاكيفوسا كوبو، مؤكداً استمراره مع فريق ريال مدريد الثاني (كاستيا) لمواصلة التطور تمهيداً لتصعيده مستقبلاً.