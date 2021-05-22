زيدان سعيد بعودة بنزيمة إلى منتخب فرنسا

أعرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬زين‭ ‬الدين‭ ‬زيدان‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬لاستدعاء‭ ‬مواطنه‭ ‬المهاجم كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬ستة‭ ‬أعوام‭ ‬لخوض‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل.

يقدم‭ ‬بنزيمة‭ ‬مستويات‭ ‬مميزة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬30‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬منها‭ ‬23‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬ليصل‭ ‬أقله‭ ‬إلى‭ ‬عقبة‭ ‬الـ20‭ ‬ هدفاً‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬منذ‭ ‬رحيل‭ ‬النجم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬إلى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬عام 2018.

ووجد ‬بنزيمة‭ ‬‭ ‬نفسه‭ ‬خارج‭ ‬‭ ‬المنتخب‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬ظهرت‭ ‬إلى‭ ‬العلن‭ ‬فضيحة‭ ‬الشريط‭ ‬الجنسي‭ ‬لمواطنه‭ ‬ماتيو‭ ‬فالبوينا‭ ‬‭ ‬نهاية‭ ‬عام 2015.

وفضح‭ ‬دور‭ ‬مهاجم‭ ‬ريال‭ ‬الابتزازي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬بعدما‭ ‬هدد‭ ‬لاعب‭ ‬مرسيليا‭ ‬وليون‭ ‬السابق‭ ‬وأولمبياكوس‭ ‬‭ ‬الحالي،‭ ‬بعدم‭ ‬نشر‭ ‬محتويات‭ ‬الفيديو‭ ‬عبر وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬مقابل‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬لأحد‭ ‬أصدقائه‭.

‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النفي‭ ‬انتهى‭ ‬بعد‭ ‬استدعائه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدرب‭ ‬ديدييه‭ ‬ديشان‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2020‭ ‬المؤجلة‭.‬