زيدان سعيد بعودة بنزيمة إلى منتخب فرنسا

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن سعادته لاستدعاء مواطنه المهاجم كريم بنزيمة إلى المنتخب الوطني بعد غياب ستة أعوام لخوض نهائيات كأس أوروبا الشهر المقبل.
يقدم بنزيمة مستويات مميزة هذا الموسم حيث سجل 30 هدفاً في جميع المسابقات، منها 23 في الدوري المحلي، ليصل أقله إلى عقبة الـ20 هدفاً في المواسم الثلاثة الأخيرة منذ رحيل النجم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس عام 2018.
ووجد بنزيمة نفسه خارج المنتخب منذ أن ظهرت إلى العلن فضيحة الشريط الجنسي لمواطنه ماتيو فالبوينا نهاية عام 2015.
وفضح دور مهاجم ريال الابتزازي في هذه العملية بعدما هدد لاعب مرسيليا وليون السابق وأولمبياكوس الحالي، بعدم نشر محتويات الفيديو عبر وسائل الإعلام مقابل دفع مبلغ من المال لأحد أصدقائه.
إلا أن هذا النفي انتهى بعد استدعائه الثلاثاء من قبل المدرب ديدييه ديشان للمشاركة في كأس أوروبا 2020 المؤجلة.
Via SyndiGate.info
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