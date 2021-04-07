زيدان عن هدف صلاح: سددوا كرة واحدة وسجلوا هدفاً

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، سعادته وفخر بالأداء الذي ظهر عليه فريقه أمام ليفربول.

وتغلب الملكي على الريدز 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أشعر بالفخر بسبب الأداء ضد ليفربول لعبنا مباراة عظيمة لكننا واجهنا صعوبات في بداية الشوط الثاني، فخور بكل لاعبي فريقي لكن يتبقى لنا مباراة العودة».

وعن هدف محمد صلاح قال زيدان: «سددوا كرة واحدة في الشوط الثاني وسجلوا هدفاً وهذا موقف معقد لكني لن أقول أي شيء، هذه هي كرة القدم.

«ليفربول لديه ظهيران يتمتعان بسمات هجومية، وقمنا باستغلال هذا الموقف جيدا عن الطريق جودة توني (كروس) وسرعة فينيسيوس، وأنا سعيد من أجله لأنه كان يحتاج لأن يسجل مثل آسينسيو وبنزيمة».

وعن مواجهة برشلونة في الكلاسيكو السبت المقبل، قال: «استمتعنا بمواجهة ليفربول، وغداً سنرى ما سيحدث لكن علينا أن نتحلى بالهدوء وأن تتم عملية الاستشفاء بشكل جيد».