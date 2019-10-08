زيدان غاضب من إدارة ريال مدريد

كشفت تقارير أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، أعرب عن غضبه تجاه رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وبقية أعضاء مجلس الإدارة.

وكان الملكي قد حقق الفوز على نظيره غرناطة برباعية لهدفين، ليحافظ على صدارة الدوري الإسباني.

ومع ذلك، قالت صحيفة “كونفيدينسيال” الإسبانية أن "زيزو" أبعد ما يكون عن السعادة عقب المباراة، لسببين.

الأول هو أن الفرنسي يرى أن الفريق لم يلق الدعم الذي يستحقه، حتى أن بعض التقارير أشارت إلى أنه كان مستعداً للرحيل بعد الفشل في التعاقد مع بول بوغبا.

كما يشعر زيدان أن فريقه لا يحصل على ما يستحقه من الإدارة، رغم هيمنته على صدارة الليغا.

ويعتقد المدرب أيضاً أن مجلس إدارة النادي، يبالغ في رد فعله تجاه خط دفاع الفريق، حيث لم يسكن شباك ريال سوى 8 أهداف، منذ انطلاق الليغا، بمعدل هدف واحد في كل مباراة.

وأشار زيدان سراً، إلى أن دفاع فريقه ظهر بشكل قوي للغاية، في مواجهتين صعبتين خارج ملعبه، أمام إشبيلية وأتلتيكو مدريد.