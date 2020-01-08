زيدان: فالنسيا عقبة أمام بلوغنا النهائي

أوضح زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أن فريقه لن يتأثر بغياب غاريث بايل وكريم بنزيمة للإصابة، لأن بقية اللاعبين جاهزون لأداء المطلوب منهم أمام فالنسيا في افتتاح كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وقال زيدان، الذي يزور السعودية للمرة الأولى، في المؤتمر الصحفي، أمس: ”لم نأتِ إلى هنا للنزهة. إنها منافسة مهمة، وسنقدم كل شيء للعب مباراة رائعة أمام فالنسيا. سنواجه صعوبات أمام منافس جيد للغاية، لكننا سنقدم كل ما نستطيع للحصول على أفضل نسخة لدينا، فالمباراة بمنزلة نهائي مبكر”.

وعن حظوظ فريقه في البطولة، قال: “هناك أربعة فرق، جميعها مرشحة للقب. ما يهمني أن يظهر فريقي بأحسن أحواله حتى يصل إلى النهائي”.

وعن أداء لوكا يوفيتش، أوضح زيدان: "إنه مستقبل ريال، يرغب بشدة أن يتعلم، علينا أن نعطيه الفرصة ليتطور بشكل طبيعي، فهو في عمر 21 عاماً، وما زال هناك وقت كبير أمامه”.

من جهته، أكد رافاييل فاران، قلب دفاع الفريق، أن مواجهة فالنسيا، ستكون ذات طابع خاص، مشدداً على أنهم الأقرب لخطف اللقب، لافتاً إلى أن الغيابات المهمة في التشكيلة لن تؤثر في استعدادات الفريق ومعنوياته.