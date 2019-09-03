زيدان في ورطة بسبب الاستحقاقات الدولية

وجد المدرب زين الدين زيدان نفسه في ورطة جديدة داخل ريال مدريد، بسبب انشغال جل عناصر الفريق بمباريات منتخباتهم الدولية.

وسيخوض الملكي، يوم السبت 14 سبتمبر، مباراة أمام ليفانتي ضمن المرحلة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللقاءات الودية الدولية، التي ستجرى خلال الأيام القادمة، تركت أمام زيدان تشكيلة تضم 12 لاعباً فقط، من بينهم 5 مصابين.

وتابعت: "سيفتقد المدرب الفرنسي خلال الحصص التدريبية خدمات 14 لاعباً سيشاركون مع منتخبات بلدانهم في المباريات الدولية.

"القائمة المتبقية أمام زيدان تضم 5 مصابين، مما يعني أن ريال يمكنه حالياً الاعتماد فقط على 7 لاعبين فقط من الفريق الأول، هم ألفارو أودريوزولا وناتشو ومارسيلو وفيرلان ميندي وكريم بنزيمة وماريانو ولوكاس فاسكيز".

وسيتوجب على زيدان التأقلم مع هذه المعضلة من أجل تحقيق الفوز على ملعب سانتياغو بيرنابيو لتعويض التعادل الإيجابي مع بلد الوليد وفياريال في المرحلتين الماضيتين.