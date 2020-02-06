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زيدان قلق من مواجهة سوسييداد

منشور 06 شباط / فبراير 2020 - 04:25
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان

أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن قلقه من مواجهة ريال سوسييداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا واصفاً المباراة بالنهائية.

وقال "زيزو" في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "إنها مباراة نهائية، ليست في ربع النهائي، لن يأتوا إلى هنا متهاونين أو مستسلمين، يجب أن نكون في كامل تركيزنا منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف: "إنه فريق جيد للغاية، وهذا الأمر يقلقني".

وعن إمكانية إحداث تغييرات في التشكيلة مقارنة بالتي خاض بها لقاء الديربي ضد أتلتيكو مدريد، قال: "لا أجري أي تغييرات إلا للضرورة، وليس مهماً أن نبالغ (في هذا الأمر)، ليس من السهل التنافس كل 3 أيام".

وستقام مباراة ريال مدريد وضيفه ريال سوسييداد على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

Via SyndiGate.info


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