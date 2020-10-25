زيدان: كان يمكن لريال مدريد تسجيل رباعية

أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بفوز فريقه في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإسباني على برشلونة بنتيجة 3-1.

وقال المدرب الفرنسي: «كانت مباراة جيدة من الفريقين، أنا سعيد بالفوز للغاية لكني سعيد أكثر من أجل الفريق واللاعبين ولا أعلم إذا كانت الانتقادات عادلة.

«الاحتفال الجماعي بعد هدف لوكا مودريتش يعني أن الفريق متحد، علينا أن نستمر في التحسن، خضنا مباراة جيدة أمام أحد الفرق التي تتسبب في الكثير من المشاكل بالنسبة لنا، و(الحارس تيبو) كورتوا منعهم من التسجيل في مناسبتين، كما كان يمكننا أن نسجل أربعة أهداف.

«علينا أن نستمتع بالفوز هنا وبالحصول على الثلاث نقاط بعد كل الانتقادات».

وأنهى تصريحاته بالحديث عن القائد سيرخيو راموس مسجل هدف ريال الثاني: «الجميع يعلم ما يمثله راموس للفريق، أنا سعيد للغاية له بعد إصابته الأخيرة، لم يعان من أي مشكلة أمام برشلونة».