زيدان: كنا نستحق أكثر من التعادل أمام برشلونة

تعادل برشلونة مع ضيفه ريال مدريد دون أهداف في لقاء الكلاسيكو المثير الذي جمعهما أمس على ملعب كامب ناو ضمن الدوري الإسباني.

وقال زين الدين زيدان مدرب الملكي في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أننا قدمنا أداءً يجعلنا نستحق أكثر من نتيجة التعادل، لكن هذه هي كرة القدم، يجب أن نكون سعداء بما قدمه اللاعبون.

"كنا نعلم أنه ملعب صعب أمام فريق يستطيع أن يسجل في أي لحظة، لكننا قدمنا مباراة كبيرة وكان ينقصنا فقط تسجيل الهدف".

واستطرد المدرب الفرنسي ” كان بإمكاننا أن نفوز، أعتقد ذلك“.

وأكمل: "نقوم بعملنا حالياً، نحاول أن نتحلى بالصبر، وشيئاً فشيئاً ستتحسن الأمور، لدينا فريق جيد ونعرف أننا نستطيع التحسن أكثر وأكثر، نحاول مواصلة السلسلة الإيجابية".

وعن إمكانية حرمان ريال مدريد من ركلتي جزاء في الكلاسيكو قال: "لم أرَ حادثتي ركلات الجزاء، لكنهم قالوا لي ما حدث".

يذكر أن التعادل يعني أن الغريمين سيستمران سوياً في صدارة الترتيب حتى إشعار آخر.