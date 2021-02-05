زيدان: لا أستحق هذه المعاملة من وسائل الإعلام

استشاط زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، غضباً من وسائل الإعلام قبل مواجهة مستضيفه هويسكا، غداً السبت، في إطار منافسات المرحلة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وقال الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “نعلم أن هناك الكثير من الأحاديث، لكننا متحمسون جداً لمباراة الغد، ولا نشعر بالقلق بشأن الباقي”.

وعن الصراع على اللقب المحلي، أجاب: “علينا القتال حتى نهاية الموسم، وهذا ما سنفعله، بعد ذلك يمكن أن يحدث الكثير، لكننا سنحاول ولن نستسلم، وأنا أضمن ذلك.

“لا أعلم ما سيحدث، لكن التركيز هو الشيء المهم، هناك الكثير من الأحاديث عن تغيير المدرب، وسيحدث ما سيحدث، لكني سأكون أول من يقاتل مع هذا الفريق، ولن أرحل، سنقاتل حتى النهاية”.

وبخصوص مغادرة مارتن أوديغارد، قال زيدان: “أراد الرحيل، كان يريد اللعب، وتحدثنا عن ذلك مرتين أو ثلاث، حين يكون الرحيل طلب اللاعب، لا يتعين فرض أي شيء عليه، لكن كان يتوجب عليه الصبر، لأننا كنا بحاجة له.

“هازارد؟ نريد أن نرى أفضل ما لديه، كان حظه سيئاً للغاية، الأمر معقد بالنسبة له، يريد اللعب والتألق مع ريال مدريد، لكني أعتقد أننا يوماً ما سنراه يلعب بشكل جيد دون إصابة”.

وعن التجديد لسيرخيو راموس، قال المدرب الفرنسي: “هناك الكثير من الأحاديث، لكن في النهاية لا أعرف شيئاً، آمل أن يتم حسم الأمر قريباً”.

وأجاب منفعلاً في رده على أحد الصحفيين: “الموسم القادم علينا التغيير، وهذا الموسم سنقاتل، ما أريده هو القليل من الاحترام لهؤلاء اللاعبين الذين فازوا بالليغا الموسم الماضي، وليس قبل 10 سنوات، قولوا لي في وجهي أنكم تريدون تغييري، وليس من وراء ظهري”.

وحول سبب غضبه، قال زيدان: “أنت تقوم بعملك، صحيح أنك كتبت عن رحيلي عن الفريق، وفي أيام أخرى أنني مستمر، لست غاضباً لأنك تقوم بعملك، لكن عليك احترام هؤلاء اللاعبين.

“هناك 54 نقطة متبقية في الليغا، وسنقاتل حتى النهاية، هذا هو الوضع.

“ما يضحكني هو أنهم (وسائل الإعلام) يسألونني إذا ما كنت غاضباً، لدي انطباع بأني لا أستحق هذه المعاملة، الموسم الماضي توجنا باللقب، وأتوقع قليلاً من الاحترام”.