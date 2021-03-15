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زيدان: لا أستطيع تفسير ما يحدث مع هازارد

منشور 15 آذار / مارس 2021 - 01:18
هازارد وزيدان
هازارد وزيدان

تحدث زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أتالانتا في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا عن إصابة إيدين هازارد التي ستبعده عن اللقاء.

وكشفت التقارير أن البلجيكي لم يشارك في تدريبات الملكي قبل المباراة رغم تعافيه ومشاركته أمام إلتشي يوم السبت ضمن الدوري الإسباني.

وقال زيدان: "سنبدأ من الصفر، يجب تقديم الكثير من أجل تجاوز أتالانتا، علينا نسيان لقاء الذهاب، بالنسبة لي اعتبرها مباراة نهائية لأنهم قادمون للفوز.

"هازارد ليس معنا، سنصدر بياناً لتوضيح ما يحصل، لا يمكنني تفسير الأمر، أتمنى أن يكون بسيطاً، نريد مساعدته حقاً.

"هناك شيئاً ما، اللاعب لم يتعرض للإصابة أبداً في مسيرته، نريد مساعدته، أطلب من الجمهور الصبر عليه، ندرك قيمته وجميعنا نريد رؤية هازارد الحقيقي".

يذكر أن ريال مدريد انتصر في مباراة الذهاب بهدف نظيف قبل أسبوعين.

كلمات دالة:زين الدين زيدانريال مدريدإيدين هازاردأتالانتادوري أبطال أوروبا

Via SyndiGate.info


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