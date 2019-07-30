زيدان: لا أعلم شيئاً عن مصير خاميس

نفى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد علمه بمصير خاميس رودريغيز صانع ألعاب الفريق هذا الصيف.

وقال زيدان: "لا أعلم ما إذا كان خاميس سيبقى في مدريد الموسم القادم.

"ليس لدي أي معلومات في الوقت الحالي، أنا هنا أفكر في ما لدي الآن".

وكان خاميس قد انضم لمعسكر الملكي الاثنين عقب نهاية عطلته التي امتدت لفترة إضافية بسبب مشاركته مع منتخب كولومبيا في كوبا أميركا.

يذكر أن ريال مدريد يرغب ببيع نجمه مقابل 42 مليون يورو وسط اهتمام نابولي وأتلتيكو مدريد.