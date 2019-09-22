زيدان: لا أفكر في الرحيل عن ريال مدريد

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة إشبيلية ضمن الدوري الإسباني، كما شدد على أنه لا يفكر في الرحيل.

وقال خلال المؤتمر الصحفي التقديمي أمس: "سنتواجد في ملعب صعب، نعلم أن إشبيلية المتصدر للبطولة، ستكون مباراة جيدة، اللاعبون جاهزون ونحن مستعدون".

وتابع عن توتر العلاقة مع إدارة النادي: "لا بالعكس، حتى الآن أتلقى الدعم هنا، وإذا لم يكن الأمر كذلك فمن الأفضل أن أرحل".

وأردف: "اللاعبون لا يقدمون أداء أقل من مستواهم، وبالتأكيد يمكننا القيام بالمزيد، لكننا واجهنا لحظات معقدة وأخرى جيدة، وسنلعب ضد المتصدر ويجب علينا الفوز، أعلم صعوبة التواجد في ريال مدريد، لدينا فرصة مميزة لتحقيق إنجاز جديد وتحسين الأمور".

وعن إمكانية الاستقالة مرة أخرى من منصبه، أكد: "لا أفكر في ذلك، فقط أركز في الفوز في لقاء الغد (اليوم)، لا يمكننا السيطرة على ما يُقال في الخارج".

وحول ترديد اسم جوزيه مورينيو لخلافته، علق: "هذا لا يزعجني في الحقيقة، حين لا تسير الأمور بشكل جيد، تبدأ المطالبة بتغيير كل شيء، إنه أمر صعب لكنه واقع، لدينا مباراة أمام فريق جيد، وسنذهب للفوز.

"في الخارج يهتمون دائماً بالنتيجة، لكن في الداخل دائماً هناك شيء آخر، يرغب المشجعون في الفوز ونحن أيضاً، لكن الأمر الوحيد الذي يمكننا القيام به هو العمل والتحسن".

وعن افتقاد الفريق للحدة، رد زيدان قائلاً: "لا أعتقد ذلك، لكن في أوقات مثل مباراة باريس كانت غائبة، وضد ليفانتي في الشوط الأول تحلينا بها، وأمام سيلتا فيغو كنا حاسمين، والشيء الجيد أن لدينا فرصة أخرى".