زيدان: لا أفهم قانون لمسة اليد

تحدث زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بشكل غاضب عن التحكيم في المباراة أمام إشبيلية والجدل الدائر بشأن ركلة الجزاء غير المحتسبة لصالح كريم بنزيمة والمحتسبة على إيدير ميليتاو.

وخيم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على مواجهة قمة المرحلة الـ 35 من الدوري الإسباني بين ريال وإشبيلية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وعقب اللقاء تحدث زيدان بشكل غاضب عن ركلة الجزاء المحتسبة، مشدداً على أنه لم يتحدث قط في السابق عن التحكيم، لكنه بدا هذه المرة غاضباً جداً.

وشهد الشوط الثاني حادثة أثارت الجدل بعد ركلة جزاء احتسبت لريال مدريد لصالح بنزيمة من قبل الحكم حينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1.

ولكن تقنية الفيديو أكدت وجود ركلة جزاء لإشبيلية بعد العودة إلى لمسة يد على ميليتاو، سددها إيفان راكيتيتش بنجاح مسجلاً الهدف الثاني للفريق الأندلسي.

هذه اللقطة كانت منعرج المباراة، وأثارت زيدان ولاعب الوسط توني كروس ليتحدثا مع حكم اللقاء باعتراض كبير بعد صافرة النهاية.

وأكمل "زيزو" الاعتراضات على أداء التحكيم بعد خروجه من الملعب حين توجه إلى المؤتمر الصحفي، وخرج عن هدوئه المعتاد وتحدث بشكل غاضب عما قام به الحكم.

وقال الفرنسي أنه لا يفهم قانون لمسة اليد وأنه لم يقتنع بما قاله له الحكم، مشيراً إلى تضارب في تصرفات الحكام فيما يخص قانون لمسة اليد بشكله الحالي.

وأوضح زيدان: "كانت هناك لمسة يد من ميليتاو احتسبت على إثرها ركلة الجزاء، لكن كانت هناك أيضاً لمسة يد أخرى على أحد لاعبي إشبيلية، لم اقتنع بما قاله لي الحكم.

"لم أتحدث أبداً عن القرارات التحكيمية، لكني منزعج جداً مما حدث، عليهم أن يشرحوا لي قاعدة لمسة اليد، إذا كانت هناك خطأ على ميليتاو فلا بأس، لكن، كان هناك أيضاً حادثة مشابهة على إشبيلية.

"طلبت تفسيرات من الحكم عن سبب احتساب ركلة جزاء على ميليتاو فيما لم يحتسب شيئاً لنا، أخبرني أن الكرة لمست يد ميليتاو ولم تلمس يد لاعب إشبيلية".

وتطرق المدير الفني الفرنسي للحديث عن الجوانب الأخرى في المواجهة، فقال: "أعتقد أننا بدأنا ببطء في أول 25 دقيقة من الشوط الأول، لكن الشوط الثاني كان جيداً بالنسبة لنا، كنا متأخرين لكننا تداركنا الأمر.

"أعتقد أن اللاعبين قدموا كل شيء واستحقوا أكثر مما حصلوا عليه، لقد استحقوا الفوز، لكن علينا التفكير في المباراة القادمة، لم يعد الأمر بأيدينا، لكننا سنقاتل حتى النهاية.

"الشعور جيد، أراد اللاعبون الفوز بالمباراة، أنا سعيد بذلك، إذا لعبنا غداً فسيكون الفريق حاضراً وبقوة، سنلعب يوم الخميس ثم الأحد وسنركز على هاتين المباراتين وسنعمل من أجل تحقيق النصر بهما".

يذكر أن هذه النتيجة رفعت رصيد ريال مدريد إلى 75 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط عن أتلتيكو مدريد المتصدر وبالتساوي مع برشلونة ثالث الترتيب، بينما رفع إشبيلية رصيده إلى 71 نقطة في المركز الرابع.