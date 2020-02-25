زيدان: لست قلقاً من مواجهة غوارديولا

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن مواجهة بيب غواريولا خاصة من نوعها، لكنه أكد أنه ليس قلقاً من تلك المباراة أمامه.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي والتي ستقام غداً في سانتياغو بيرنابيو ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وحول المباراة أمام غوارديولا قال زيدان أن المدير الفني لمانشستر سيتي هو أفضل مدرب في العالم، وهو يستحق ذلك على ما قدمه مع برشلونة ثم بايرن ميونيخ والآن مع سيتي.

وأضاف: "رغم ذلك لسنا قلقين ولا خائفين من مواجهة غوارديولا وفريقه، عندما كان في بايرن ميونيخ كنت هناك في منصب المدرب المساعد في ريال وكان صريحاً وصادقاً للغاية".

وتابع: "مبارزة خاصة مع بيب غوارديولا؟ لا يمكن أن أخبركم بشيء، يمكن قول أشياء كثيرة عن ذلك لكني لن أتحدث عن هذا الأمر.

"لا مشكلة في قصة الاستحواذ، هناك العديد من الفرق تحب اللعب بامتلاك الكرة دائماً، واجهنا منها الكثير والأمر ليس جديداً علينا".

وحول الإصابات قال: "لا يوجد لاعب أو لاعبان رئيسيان في ريال مدريد، الجميع هنا مهمون ويجب أن يكونوا مستعدين من أجل المشاركة في المباريات الهامة.

"أهم شيء ضد مانشستر سيتي؟ سأقول المعتاد في مثل هذه المواقف، نريد أن تفخر بنا جماهيرنا، سنقدم أقصى ما لدينا لأننا ندرك أهمية وقيمة دوري أبطال أوروبا".

وحول إيدين هازارد قال: "لا أعلم ما إذا كان سيخضع لعملية جراحية أم لا، ما زال بحاجة للمزيد من الفحوصات الطبية حتى نقف على خطورة الإصابة ومتطلبات التعافي منها".

يذكر أن ريال مدريد ودع البطولة العام الماضي من دور الستة عشر أمام أياكس أمستردام، بينما ودعها مانشستر سيتي على يد توتنهام في ربع النهائي.