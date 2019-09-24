زيدان: لم أتابع حفل جوائز فيفا

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أنه لم يتابع حفل جائزة أفضل لاعب في العالم الذي أقيم أمس في مدينة ميلانو وفاز بها ليونيل ميسي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الملكي أمام أوساسونا وأكد خلالها أن تركيزه منصب على مواجهة فريقه القادمة ضمن الدوري الإسباني.

وقال زيدان: "جائزة أفضل لاعب في العالم، لا لم أسمع بذلك صدقوني لم أتابع الحفل ولم أعرف أي شيء عنها لكن من صوتوا قرروا ذلك.

"أنا سعيد بتواجد راموس ومارسيلو ومودريتش في التشكيلة المثالية، لكن لا يمكنني التعليق على مدى استحقاقهم لذلك لقد مروا بلحظات عصيبة لكنهم في النهاية لاعبين كبار".

وعن موقف برشلونة: "غير مهتم بهم كل ما يهمني في الوقت الحالي مباراة فريقي المقبلة أمام أوساسونا، فأنا أحترمهم كثيراً وهم فريق رائع".

يذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني رفقة أتلتيك بلباو برصيد 11 نقطة.