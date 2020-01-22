زيدان: لم أحسم مصير جيزوس

أثنى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على موهبة الوافد الجديد جيسوس رينير، بعد التوقيع معه من فلامينغو مقابل حوالي 35 مليون يورو.

وقبل مواجهة أونيونيستا سالامنكا في كأس ملك إسبانيا، سُئل "زيزو" عن رأيه في أولى الصفقات الشتوية وموقف النجم البرازيلي الشاب من المشاركة سواء مع الفريق الأول أو كاستيا، فأجاب: «إنه لاعب ذو جودة عالية وممتاز، لكني لا أعرف ما إذا كان سيتناوب على التدريب مع فريق كاستيا أو مع الفريق الأول.

«لم أحسم أمره بعد، شاهدنا مقاطع فيديو له، لكني أفضل رؤيته على أرض الواقع، حيث يتدرب معنا، ومن ثم سنتخذ القرار».