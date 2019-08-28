زيدان لم يفقد الأمل في ضم بوغبا

لم يفقد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأمل في ضم نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا هذا الصيف.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفرصة لا تزال قائمة أمام الملكي لتقديم عرض جديد ليونايتد خلال الأيام القليلة القادمة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ويأتي الدولي الفرنسي على رأس قائمة طلبات "زيزو" الذي يسعى لتجديد الدماء في خط وسط الميرينغي.

وأشارت تقارير إلى رغبة مانشستر يونايتد في الحصول على 180 مليون جنيه استرليني مقابل نجمه، وهو ما يراه ريال مدريد سعراً مبالغاً فيه، خاصة في ظل إنفاق قرابة 300 مليون جنيه في التعاقدات هذا الصيف.