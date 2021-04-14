زيدان: لن ندخر جهداً أمام ليفربول رغم تعب اللاعبين

قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن فريقه لن يركن للراحة بعد فوزه ذهاباً 3-1 حين يحل ضيفاً على ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، رغم أنه اعترف مؤخراً بأن لاعبيه يعانون من الإجهاد.

وسيدخل ريال مدريد مباراة الإياب على ملعب آنفيلد منتشياً بتحقيق 6 انتصارات متتالية في كافة المسابقات، وبعد فوزه 2-1 على غريمه برشلونة، السبت في لقاء الكلاسيكو، ليصبح على بعد نقطة واحدة من أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني.

لكن ريال حقق هذه الانتصارات بتشكيلة مرهقة ضربتها الإصابات مؤخراً، مما دفع زيدان للقول بعد الانتصار على البارسا أن فريقه يواجه ضغوطاً كبيرة، لكنه أكد أن اللاعبين لن يدخروا جهداً أمام ليفربول.

وقال "زيزو" في مؤتمر صحفي: "لن ندخر جهداً أمام ليفربول. جئنا لتحقيق الفوز وهذا ما سنحاول القيام به. ناقشت الأمر مع اللاعبين. بذلنا مجهوداً كبيراً في لقاء الذهاب وأمام برشلونة أيضاً، اعتدنا على هذه الأمور".

وسافر ريال مدريد إلى ميرسيسايد بتشكيلة مشابهة لتلك التي فازت على فريق المدرب يورغن كلوب الأسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية، ولا يزال يفتقد مدافعيه سيرخيو راموس ورافاييل فاران وداني كارفاخال، إضافة إلى إيدين هازارد.

كما يغيب لوكاس فاسكيز بسبب إصابة في الركبة أنهت موسمه تعرض لها أمام برشلونة.

ولم يكشف المدرب الفرنسي ما إذا كان الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا سيشارك أساسياً بدلاً من فاسكيز، كما لم يكشف عن التشكيلة التي ستبدأ المباراة.