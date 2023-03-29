زيدان مرشح لتدريب منتخب السعودية

البوابة - دخل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق قائمة المرشحين لخلافة مواطنه هيرفي رينارد في تدريب منتخب السعودية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن أمس الثلاثاء عن رحيل رينارد الذي لم يرغب في استكمال المدة المتبقية من عقده.

بدورها، نوهت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى 4 مرشحين لقيادة "الأخضر" وهم زيدان الذي لا يشغل أي منصب في الوقت الراهن، إضافة للبرتغالي جورجي جيزوس مدرب فينيرباهتشة التركي الحالي، والهلال السعودي وبنفيكا وسبورتينغ لشبونة البرتغاليين وفلامينغو البرازيلي سابقاً.

أما الاسم الثالث فهو الإيطالي روبرتو مانشيني الذي يشرف حالياً على تدريب منتخب إيطاليا، كما تم ترشيح سعد الشهري مدرب منتخب السعودية الأولمبي.

يذكر أن منتخب السعودية الأول سقط ودياً أمس الثلاثاء أمام نظيره البوليفي بهدف لاثنين في جدة.