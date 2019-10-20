زيدان مستاء من الخسارة أمام مايوركا

أعرب زين الدين زيدان المدير الفني ريال مدريد عن استيائه من الهزيمة التي لحقت بفريقه على يد نظيره ريال مايوركا بهدف دون رد، ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

ووصف زيدان في لقاء صحفي، أحداث اللقاء بالقول: "كانت انطلاقتنا سيئة للغاية، إذ استقبلنا هدفا وحاولنا الرد، وصنعنا في الشوط الثاني فرصاً عديدة، لكننا فشلنا في التسجيل وافتقدنا كل شيء.

"علينا المضي قدماً، واجهنا فريقاً متحمساً كلفنا الكثير"، وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وواصل: "لم تكن المشكلة في اللاعبين، لكنه يتوجب علينا اللعب كل ثلاثة أيام. لا أحب أن أقول أني قلق، لكن علينا التمتع بالاستمرارية إن أردنا الفوز ببطولة هذا الموسم".

وعن مدى تأثير الإصابات على النتيجة، قال "زيزو": "الإصابات ليست عذراً، لدينا عناصر مميزة غير مصابة، عندما يحصلوا على الفرصة يجب عليهم إظهار أفضل مستويات لديهم".

وغاب عن ريال مدريد أمام مايوركا كل من لوكا مودريش وغاريث بايل للإصابة، إضافة لإيدين هازارد الذي غاب لأسباب عائلية.

يذكر أن ريال مدريد تجمد رصيده بهذه الخساره عند النقطه 16 في المركز الثاني، فيما رفع ريال مايوركا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر.