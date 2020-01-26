زيدان منزعج من الإصابات في ريال مدريد

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أنه معجب بالروح التي يشعر بها اللاعبون في غرف خلع الملابس ويريد تعزيز هذا الأمر في الفترة المقبلة.

وعن أهمية كاسيميرو، قال "زيزو": "أنه لاعب هام للغاية مثله مثل غيره من اللاعبين، لدينا 25 لاعب ومع ضغط المباريات يجب أن يكون الجميع مستعداً للمشاركة والتواجد".

واستكمل: "الجميع يرى أن الإصابات تجعلني أمام خيارات أقل وأمر مضمون أكثر، أريد 25 لاعب لائق وأكون تحت ضغط على أن أجد الجميع في مرحلة الشفاء من إصابة ما".

واختتم: " ألفارو أودريوزولا رحل إلى بايرن ميونيخ من أجل الحصول على وقت أكثر وأشجعه كثيراً لأنه لاعب جيد وسيظهر ما تعلمه في ريال مدريد هناك، أما فينيسيوس جونيور فأنا أحبه عمره 19 عاماً وعليه التطور والعمل أنصحه بالمثابرة أكثر من ذلك".

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة بالتساوي مع برشلونة.