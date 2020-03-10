زيدان مهدد بالإقالة

يواجه ريال مدريد خطر الخروج خالي الوفاض من البطولات والألقاب، للموسم الثاني على التوالي، تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

وفقد ريال صدارته للدوري الإسباني، بعد أسبوع واحد من التفوق على برشلونة، في مباراة الكلاسيكو، بالخسارة من نادي ريال بيتيس ليلة الأحد الماضي.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن إدارة النادي الملكي، لن تصبر على المدرب الفرنسي في حالة الخروج بلا ألقاب للموسم الثاني على التوالي، وتحديداً إذا ما خسر لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه برشلونة بطل آخر ثلاثة نسخ.

وأوضحت أن هناك قنوات تواصل مفتوحة بين إدارة ريال، ومدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوتشيتينو من أجل تولي الأخير للمهمة خلفاً لـ "زيزو" بحال إقالته.

وتنتظر ريال مدريد 11 مواجهة بمثابة المباريات النهائية فيما تبقى من الدوري الإسباني، بالإضافة إلى اللقاء "المصيري" أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.