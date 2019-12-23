زيدان: نريد أن يكون 2020 عام النجاحات في ريال مدريد

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في الرسالة التي وجهها للاعبين والإدارة والجماهير بسبب عطلة عيد الميلاد أن التطلعات داخل النادي الملكي تدور حول أن يكون عام 2020 هو عام النجاحات.

وكان ريال مدريد قد أنهى عام 2019 بتعادلين أمام برشلونة وأتلتيك بيلباو، في عام لم يحقق فيه أي بطولة وكانت نتائجه كلها سلبية بعد 3 مواسم متتالية حقق فيها دوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك، قال زيدان أن فترة الأعياد فرصة من أجل أن يلتقط اللاعبون أنفاسهم بعد عام مرهق وبعد أشهر أخيرة قام فيها الجميع بمجهود مضاعف.

وأوضح: "سنبذل قصارى جهدنا في 2020 من أجل تحقيق النجاحات التي نأمل بأن يكون العام المقبل هو العام الخاص بعودتنا إلى منصات التتويج من جديد.

"نريد أن نستمر على نفس نهجنا الجديد والذي يسمح لنا بالمنافسة على أكثر من جبهة، سنظل دائماً نضع الجماهير وسعادتها أمامنا من أجل التحفيز وبذل كل ما نستطيع"

بينما تحدث فلورنتينو بيريز عن قيم ريال مدريد والجهود التي تقوم بها المؤسسة في أكثر من 80 دولة، مؤكداً على رغبته بأن يكون العام المقبل هو عام النجاح.

يذكر أن ريال مدريد بدأ الموسم بشكل مخيب للآمال مثلما أنهى موسمه الماضي، لكنه استعاد عافيته على مستوى الأداء والنتائج خلال الشهرين الأخيرين.