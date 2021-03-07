زيدان يؤكد جاهزية بنزيمة لديربي مدريد

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن المهاجم كريم بنزيمة سيكون جاهزاً لديربي العاصمة المرتقب اليوم أمام مستضيفه وجاره أتلتيكو المتصدر، في قمة المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الاسباني.

وغاب بنزيمة عن المباريات الثلاث الاخيرة للملكي بسبب اصابة في الفخذ، إلا أن مدربه أكد أنه سيكون حاضراً للمواجهة على ملعب واندا ميتروبوليتانو لكن من دون ان يحدد ما إذا كان سيشارك أساسياً.

وقال خلال المؤتمر على هامش اللقاء "نحن سعداء جداً لرؤيته معنا مجدداً، سيكون معنا وسنرى كيف ستسير الأمور".

وتدرب بنزيمة يومي الخميس والجمعة ليكون جاهزاً للمباراة التي قد تكون مصيرية في إبقاء ريال مدريد على آماله بالاحتفاظ باللقب.

وسجل الفرنسي 12 هدفاً في الليغا هذا الموسم ويحتل فريقه المركز الثالث في الترتيب بفارق 3 نقاط عن برشلونة الثاني ويتأخر بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو الذي يملك أيضاً مباراة مؤجلة.

وأكد زيدان: "لن نقوم بأي مخاطرة، إذا كانت هناك شكوك (حيال جاهزيته)، فأنا لا أحب ذلك، لأن من شأنه أن يؤدي الى المزيد من الاضرار وعلى اللاعبين الذين سيخوضون المباراة ان يكونوا جاهزين بنسبة مئة في المئة".

وفشل ريال مدريد في هز الشباك أكثر من مرة واحدة في مبارياته الثلاث الاخيرة بغياب بنزيمة، آخرها التعادل 1-1 مع ريال سوسييداد الاثنين الماضي في المرحلة السابقة.

وتابع "زيزو" "نعرف جيداً من هو كريم، الأمر لا يتعلق فقط بالأهداف.. كريم نقطة محورية أساسية في نظامنا، لا سيما عندما تكون الكرة في حوزتنا"، وأكد الدولي الفرنسي السابق على أنه "مهما يحصل، سنبقى في المنافسة على اللقب".

ويستمر غياب القائد سيرخيو راموس بسبب إصابة في الركبة فيما يغيب المهاجم ماريانو دياز بسبب إصابة في الحوض، كما لا يزال إيدين هازارد في مرحلة التعافي بعد إصابة في فخذه وعلّق زيدان "لم تكن هناك انتكاسة لكن نريد إيدين جاهزاً بنسبة مئة في المئة عندما يعود".