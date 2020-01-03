زيدان يؤكد غياب هازارد عن كأس السوبر الإسباني

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أن النجم إيدين هازارد سيغيب عن مسابقة كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل.

وجاء كلام زيدان في مؤتمر صحفي الجمعة عشية مواجهة فريقه لخيتافي ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، وهي الأولى بعد العطلة الشتوية.

وقال زيدان: "هازارد مستبعد بنسبة 100 في المئة من كأس السوبر. لن يسافر معنا. الأمر يتعلق باستعادة عافيته.

"آمل ان يعود تدريجياً معنا بعد كأس السوبر" التي تستضيفها مدينة جدة السعودية بين الثامن من يناير و12 منه.

ويلاقي ريال مدريد في نصف نهائي الكأس حامل اللقب فالنسيا الأربعاء، عشية مباراة نصف النهائي الثانية بين بطل الدولي برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وتعرض هازارد الذي انضم الى الملكي هذا الموسم، لإصابة في كاحله اثر احتكاك مع مواطنه توماس مونييه خلال المواجهة أمام باريس سان جيرمان ضمن دوري أبطال أوروبا (2-2) في 26 نوفمبر الماضي، وغاب بالتالي عن مواجهة الكلاسيكو (0-0) ضد الغريم التقليدي برشلونة على ملعب كامب ناو في 18 ديسمبر الماضي.

وكان التشخيص الأولي أشار الى تعرض البلجيكي لكدمة تستوجب الراحة لمدة 10 أيام، قبل ان يتبين بأنه مصاب بشعر في القدم مطلع ديسمبر ليستمر غيابه حتى الشهر الحالي.

ويحتل ريال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين خلف برشلونة بطل الموسمين الماضيين.

ويحل ريال ضيفاً على خيتافي السبت، في يوم يشهد حلول النادي الكتالوني ضيفاً أيضاً على إسبانيول.