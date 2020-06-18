زيدان يتحدث عن مواجهة فالنسيا ويوضح حقيقة خلافه مع بايل

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على جاهزية فريقه لخوض مواجهة فالنسيا اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الفرنسي في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الخاص بالمباراة، ونقلها الموقع الرسمي للنادي الملكي: ”سيزورنا منافس قوي جداً سيصعّب المهمة علينا. نريد تقديم مباراة جيدة ومواصلة ما قمنا به في المباراة الأخيرة. نحن في الديار، نريد الفوز بالنقاط الثلاث وسنقدم أفضل ما لدينا للفوز بالمباراة.

”نعرف مدى قوتنا. لدينا الجودة للبدء بقوة وحسم المباراة سريعاً. بعد ذلك، هناك منافس قوي يصعب عليك الأمور خلال المباراة. نعرف إننا إذا دخلنا المواجهة بشكل جيد، بقوة وكثافة، فإن لدينا فرصة لتحقيق الفوز“.

وعن ضغط المباريات وتأثيره علي مردود الفريق، قال زيدان: ”هناك جدول مباريات ونتكيف معه. قد يزعجني أم لا، ولكن هذا هو الموجود. لن يغير ذلك شيئاً ولا يوجد أعذار، أمامنا 10 مباريات ولا نفكر إلا في بذل أقصى ما لدينا للفوز في كل مباراة“.

كما تحدث زيدان عن حقيقة خلافه من النجم غاريث بايل قائلاً: ”علاقتي مع بايل جيدة دائماً، وحين لا يلعب يعتقد البعض أن ذلك بسبب علاقتنا السيئة، لكني أعرف قدراته كلاعب وأحترم ما قدمه ولا يمكنني السيطرة على ما تكتبه وسائل الإعلام“.

هذا ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا، بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، في حين يحل فالنسيا في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.