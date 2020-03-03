زيدان يترك بصمة جديدة في إسبانيا

حقق ريال مدريد انتصاراً ثميناً في الكلاسيكو على غريمه برشلونة بهدفين نظيفين على ملعب سانتياغو بيرنابيو، لينفرد مجدداً بصدارة الليغا بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، متفوقاً بنقطة على البارسا.

وكان ريال الأحق بالفوز تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان على حساب برشلونة في أول كلاسيكو لمدربه كيكي سيتيين.

واستطاع ريال مدريد أن يحقق انتصاره الأول في ملعبه على البلوغرانا بالليغا بعد مرور 5 أعوام و8 أشهر، ليضع نهاية لأفضل سلسلة انتصارات متتالية لغريمه برشلونة في معقله.

وكان برشلونة قد حقق 4 انتصارات متتالية في بيرنابيو: (4-0) و(3-2) مع لويس إنريكي ثم (3-0) و(1-0) مع إيرنيستو فالفيردي.

وفشل برشلونة في هز شباك ريال مدريد في الكلاسيكو على ملعب سانتياغو بيرنابيو للمرة الأولى منذ 22 أكتوبر 2006 حينما خسر وقتها بنفس النتيجة (2-0).

وتفوق ريال مدريد مجدداً في مواجهات الكلاسيكو بالليغا، بعدما حقق انتصاره الـ 73 على برشلونة، مقابل 72 للفريق الكتالوني، و35 تعادلاً، وذلك في مواجهة الأحد رقم 180 بينهما.

وأصبح الفرنسي ثالث أكثر المدربين خوضاً للمباريات في تاريخ ريال مدريد، برصيد 198 مباراة، متخطياً ليو بينهاكير، ويتفوق عليه كل من فيسنتي ديل بوسكي (246) وميغيل مونييز (605).

كما حقق زيدان، انتصاره الأول على برشلونة في بيرنابيو في ثالث محاولة له.

وعادل ريال مدريد أهداف الكلاسيكو مع غريمه برشلونة، بتسجيل 288 هدفاً، حيث سجل الفريقان إجمالي 576 هدفاً.

وعاد ريال مدريد لينفرد بصدارة أندية الليغا الأكثر تسجيلاً للأهداف في التاريخ، على حساب برشلونة، بتسجيله للهدف رقم 6152 مقابل 6151 للبارسا.