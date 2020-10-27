زيدان يتلقى اتصالاً مفاجئاً من باريس سان جيرمان

تلقى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، اتصالاً مفاجئاً خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله وإمكانية رحيله عن النادي الملكي.

وقال برنامج “إل تشيرنغيتو” الإسباني أن مسؤولي باريس سان جيرمان أجروا اتصالات مؤخراً مع المدير الفني حول إمكانية استقطابه.

وزعمت تقارير سابقة بأن زيدان كان مهدداً بالإقالة من قيادة ريال مدريد بحال خسارة الكلاسيكو الأخير.

جاء ذلك عقب تعرض الفريق لهزيمتين متتاليتين أمام قادش وشاختار دونيتسك في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا على الترتيب.

وصرح إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية بريال مدريد، عقب الانتصار على برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 3-1، بأن شائعات رحيل زيدان غير صحيحة.