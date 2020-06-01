زيدان يتواصل مع وكيل بوغبا

يصر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، على التعاقد مع بول بوغبا، خلال الانتقالات الصيفية القادمة، رغم أن خط وسط الميرينغي يزخر باللاعبين الذين لا يقلون شأناً عن نجم مانشستر يونايتد.

ويحظى الفرنسي باهتمام يوفنتوس أيضاً، فيما لا يرغب يونايتد في التخلي عنه بأقل من 100 مليون يورو وهو رقم من الصعب أن تدفعه الأندية في زمن ما بعد كورونا.

وقال موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي، أن مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا عقد مفاوضات عديدة مع إدارة يوفنتوس من أجل نقل موكله إلى تورينو، وهي المناورة التي دفعت زيدان للتحرك، حيث تواصل بدوره مع وكيل الأعمال الشهير.

ولا يريد زيدان أن يستسلم مجدداً بعد ضياع فرصة الظفر بخدمات بوغبا في صيف 2019، لكن هناك مشكلة تتعلق ببرود العلاقة بين فلورنتينو بيريز ورايولا، مع العلم أن الملف متعثر أساساً بسبب هذه النقطة، خاصةً وأن رئيس ريال مدريد لا تستهويه فكرة التعاقد مع بوغبا.

وبتوليه زمام الأمور، أظهر "زيزو" بوضوح رغبته في جلب مواطنه هذا الصيف.

وتشير مصادر “لو 10 سبورت” إلى أن آلان ماغلياسيو، وكيل أعمال زيدان، قد يلعب دور الوساطة لإقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن بطل العالم.

واختتم الموقع تقريره بالقول: “رايولا وبوغبا يعملان على الرحيل في صيف 2020 منذ عدة أشهر، وإذا كان مانشستر يونايتد قد وقف ضد مغادرة لاعب الوسط الصيف الماضي، فإنه سيكون من الصعب الاحتفاظ به في هذه الظروف”.