زيدان يثير الجدل حول مستقبله

أثار زين الدين زيدان مرة أخرى الشكوك حول مستقبله من خلال اعترافه بأنه لا يتطلع إلى ما بعد الموسم الحالي كمدرب لريال مدريد.

ويرتبط زيدان بعقد مع النادي الإسباني يمتد حتى يونيو 2022، لكنه رفض التأكيد أنه سيبقى حتى نهايته، وسط تخوف وسائل الإعلام الإسبانية من إمكانية رحيله لتدريب منتخب فرنسا بعد نهائيات كأس أوروبا هذا الصيف، خلفاً لمواطنه ديدييه ديشان.

وينبع الشك حول مستقبل زيدان مع ريال مدريد أيضاً من الطريقة التي ترك بها النادي عام 2018، عندما استقال بشكل غير متوقع بعد تتويج الميرينغي بلقب دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، قبل أن يعود إلى إدارته الفنية بعد أقل من عام.

وقال زيدان: "لا أنظر أبعد مما أفعله الآن، لا أخطط لأي شيء. يمكنك التوقيع لمدة 10 سنوات هنا وتتم إقالتك غداً. والعكس صحيح، يمكنك التوقيع لمدة عام والبقاء لمدة 10 سنوات. أنا متحمس لهذا العام، والباقي عبارة عن مناقشة لا أستطيع الدخول فيها".

ولا يزال ريال مدريد ينافس على جبهتين هذا الموسم، فهو يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق 3 نقاط مؤقتاً عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر، كما تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال حيث سيلتقي مع ليفربول بموجب القرعة التي سحبت الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.