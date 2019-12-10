زيدان يجهز فالفيردي لمراقبة ميسي في الكلاسكيو

بدأ زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاستعداد جدياً لمواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة المقرر إقامتها في 18 من الشهر الجاري، بعد اختياره التشكيلة الأساسية للمباراة من الآن.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، الثلاثاء، عن تفكير "زيزو" في فرض رقابة لصيقة على ليونيل ميسي نجم البارسا، بجعل الشاب فيدي فالفيردي بمثابة الرجل الخاص بالأرجنتيني داخل الملعب.

ويفكر المدرب الفرنسي في وضع لوكا مودريتش على دكة البدلاء، مع الاستعانة بخدمات الأوروغوياني فالفيردي إلى جانب الثنائي توني كروس وكاسيميرو.

كما يرغب زيدان في إضافة إيسكو إلى تركيبة الوسط، حتى يتكفل فالفيردي برقابة "ليو" في كل مكان يذهب له خلال اللقاء المنتظر.