زيدان يجهل سر تراجع ريال مدريد

أكد المدرب زين الدين زيدان أنه لا يعلم سبب تراجع أداء ريال مدريد في الفترة الماضية.

وفقد ريال مدريد 5 نقاط في آخر مباراتين في الليغا ثم خسر بهدفين لهدف أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان في تصريحات: ”خضنا مباراة معقدة للغاية، المباراة انتهت بشكل سيء، لم نكن نرغب في ذلك، الآن علينا الذهاب إلى هناك من أجل تحقيق الفوز، اليوم فقدنا فرصة ولكن لا يزال أمامنا فرصة أخرى.

“يوم الأحد تنتظرنا فرصة أخرى في الليغا، سنخوض مباراة رائعة، الآن علينا أن نتعافى وأن نفكر في المباراة القادمة.

"ما يزعجني حقاً ما فعلناه، لعبنا بشكل جيد جداً، وقبل عشر دقائق من النهاية تغير كل شيء في المباراة، هذا مؤلم للغاية، لم نكن نستحق ذلك، لكن هذه هي كرة القدم، يجب عليك أن تكون مركزاً لمدة 90 دقيقة”.

ورداً على “هل ريال مدريد كان أفضل من مانشستر سيتي؟”، أجاب: “لا أعرف، كان هناك فريقان جيدان في الملعب، والحكم لك أنت، أتيحت لنا فرص، وسجلنا في أسوأ لحظتنا، ثم سارت الأمور بشكل جيد ثم هم سجلوا عندما كنا سيئين، وحالتنا لم تكن جيدة خلال آخر 15 دقيقة، كان بإمكانهم إحراز هدف ثالث.

“ما حدث في المباراة حدث، سجلنا في أسوأ لحظاتنا ثم أصحبنا أفضل بعد الهدف، وقبل النهاية افتقرنا إلى التركيز، ثم ارتكبنا أخطأ، واجهنا منافساً جيداً، أتيحت له فرص كثيرة، لم نكن في أفضل حالاتنا، لم نركز بشكل كبير، وارتكبنا أخطا كما قلت، والأخطاء جزء من كرة القدم، الآن سنحلل ما حدث، آخر 10 دقائق كانت معقدة للغاية بالنسبة لنا”.

وبسؤاله “ما سبب هذه السلسلة من النتائج السيئة؟”، أجاب: “لا أدري، حققنا أداءً جيداً لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، والآن كان هناك أربع مباريات معقدة، ظهرنا فيها بشكل سيء، علينا أن نكون أكثر قوة وأن نتحد أكثر ونستمر في العمل، أعتقد أننا يمكننا تغيير ذلك يوم الأحد (مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة)".

واسترسل: “إذا أردنا التأهل إلى الدور التالي، علينا الذهاب إلى ملعبهم وتحقيق الفوز، وريال مدريد قادر على القيام بذلك، نحن سعداء باللعب في ملعبنا، كما قلت ما حدث لنا هو أننا افتقرنا للتركيز في 10 دقائق.

“نعرف ما يتعين علينا القيام به، علينا الآن الذهاب إلى هناك تحقيق الفوز، بالتأكيد النتيجة سيئة، لكننا لم نكن نستحق هذه الهزيمة، لأننا لعبنا بشكل جيد، سنلعب في مباراة العودة ونحن نعتقد أننا قادرون على التأهل”.

وأنهى تصريحاته قائلاً: "أنتظر رؤية المشجعين يوم الأحد (ضد برشلونة)، لمساعدة ريال مدريد والمضي قدماً، في كرة القدم لا يمكنك التحكم في كل شيء، خسرنا أمام ليفانتي في الوقت القاتل، رغم أننا قدمنا كل شيء في الملعب، وأمام سيتي أيضاً، علينا تغيير ذلك، ويوم الأحد فرصتنا من أجل التغيير”.