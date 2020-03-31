زيدان يحبط أوباميانغ

يواصل النجم بيير إيميريك أوباميانغ هداف آرسنال محادثاته لتحديد مستقبله وما إذا كان سيرحل نهاية الموسم الحالي.

وكشفت تقارير عن تواصل الغابوني مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، مشيرة إلى أن الأخير أثار الشكوك حول مستقبل اللاعب.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن أوباميانغ تواصل مع زيدان، حيث أبلغه الأخير أنه ضمن خطط الميرنغي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت ميرور عن جارتها "إكسبريس سبورت" أن "زيزو" أخبر أوباميانغ أنه ليس من أولويات الفريق، وسيكون ضمن خطته البديلة إذا ما أخفق في ضم أهدافه الرئيسية.

وأضافت أن مدرب ريال يفضل التعاقد مع الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، وساديو ماني جناح ليفربول.

وأبدت العديد من الفرق الأوروبية اهتمامها بالتعاقد مع أوباميانغ، الذي يدخل موسمه الأخير في عقده مع آرسنال، الذي سجل معه 20 هدفاً خلال 32 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

ويرغب زيدان في تعزيز قدرات ريال الهجومية، بعد المستوى الباهت الذي قدمه لوكا يوفيتش، الذي أحرز هدفين فقط مع الفريق الإسباني الذي انضم لصفوفه الصيف الماضي من آينتراخت فرانكفورت.

وأحرز هالاند 12 هدفاً في 11 مباراة خاضها مع دورتموند بجميع البطولات، منذ انتقاله للفريق الألماني في يناير الماضي قادماً من ريد بول سالزبورغ، في حين سجل ماني 18 هدفاً في 38 مباراة خاضها مع ليفربول هذا الموسم.

يذكر أن آرسنال اشترط الحصول على 50 مليون جنيه استرليني للاستغناء عن خدمات أوباميانغ (30 عاماً).

وكان الغابوني قد انتقل لصفوف الفريق اللندني في يناير 2018 قادماً من دورتموند مقابل 56 مليون جنيه في صفقة قياسية لآرسنال آنذاك.