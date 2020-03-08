زيدان يحسم مسألة رحيله عن ريال مدريد

رد المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، على التقارير بشأن انتقاله لتدريب يوفنتوس أو منتخب فرنسا الموسم القادم.

وكانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى أن إدارةيوفي تسعى للحصول على خدمات زيدان، لقيادة الفريق بدءاً من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، أن النادي الإيطالي سيعرض على زيدان راتباً تصل قيمته لـ 8 ملايين يورو سنوياً.

ووفقاً للصحيفة، ينتهي عقد زيدان مع النادي الملكي صيف 2022، ليصبح بعدها قادراً على الرحيل دون الخضوع لأي شروط جزائية.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي السبت، "أنا موجود هنا، أنا هنا كل يوم وأنا سعيد بالتجربة التي أعيشها مع اللاعبين ومع الجميع. أحقق أفضل ما يمكن تحقيقه في هذه التجربة، لم يتصل بي أحد ولا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع. دائماً يقال الكثير عني وعن اللاعبين".

وجاءت تصريحات زيدان عشية التوجه لمواجهة ريال بيتيس ضمن منافسات الدوري الإسباني، الأحد.

وكان فريق المدرب الفرنسي قد نهض من كبوة خسارته أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو الإسباني 2-0.