زيدان يخرج بايل من حساباته

كشفت تقارير إسبانية، عن أسباب خروج غاريث بايل، جناح ريال مدريد، من حسابت المدرب زين الدين زيدان، في الفترة الأخيرة.

ولم يشارك صاحب الـ 30 عاماً في مباريات الملكي منذ 22 يناير الماضي، حين واجه ريال مدريد نظيره سلمنقة، ضمن دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زيدان استبعد بايل من حساباته مؤخراً، لأنه غير سعيد بالطريقة والشدة التي يتدرب بها الدولي الويلزي.

وعانى بايل، من مشاكل في الكاحل خلال مواجهة كأس الملك، لم يشارك أمام بلد الوليد، لكنه جرى استبعاده في المباريات الثلاث التالية ضد ريال سرقسطة وأتلتيكو مدريد وريال سوسييداد لأسباب فنية.

ولم يرد زيدان بايل بين لاعبيه، والأمر لم يعد له علاقة بمشاكل الويلزي مع الإصابات، فالعلاقة بين اللاعب ومدربه أصبحت باردة مرة أخرى.

وأضافت الصحيفة، أن زيدان وبايل لا يفهمان بعضهما البعض، لكن هذا لا يعني أن المدرب الفرنسي قرر استبعاد اللاعب نهائياً.

ويعرف زيدان إمكانيات بايل جيداً، ويعتبره سلاحاً مهماً لا ينبغي التخلي عنه دون وجود بديل، لكن هذا يرتبط بالمردود الذي يقدمه الجناح خلال التدريبات.

وشارك بايل، في 15 مباراة مع ريال مدريد، هذا الموسم، بمختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع اثنين آخرين.