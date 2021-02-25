زيدان يخشى "ريمونتادا" أتالانتا

أقر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بصعوبة الفوز 1-0 على أتالانتا، رغم النقص العددي الذي عانى منه الأخير، خلال لقاء الفريقين، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وقال زيدان في تصريحات أوردتها شبكة "موفيستار": سجلنا هدفاً ولم نتلقى أي أهداف، نعلم أننا عانينا من الغيابات لكننا سنواصل ما نفعله على نحو جيد والصلابة الدفاعية وعدم إتاحة فرص التهديف للمنافس. ثم أحرزنا هدفاً كان مهماً للغاية نظراً لأننا نلعب خارج أرضنا".

ولم يستبعد المدرب الفرنسي، قدرة أتالانتا على التعويض بقوله: "جميع خيارات التأهل مفتوحة لذلك يجب أن نلعب على الفوز في لقاء الإياب.

"كنا نريد حرمانهم من الاستحواذ كما أنهم يلعبون بـ 3 مدافعين. لذلك دفعنا بإيسكو بين الخطوط وفي العمق أطلقنا فينيسيوس، اختلفت المباراة بعد الطرد وسارت الأمور كما كنا نرغب في نهاية المطاف، رغم أنه ليس أفضل مستوى لنا".

وختم: "ربما لم يشارك إيسكو أساسياً بشكل مستمر مؤخراً لكنه يؤدي بشكل جيد، ندرك أنه قادر على مساعدتنا. حققنا الفوز وقدم عملاً رائعاً لمدة ساعة".