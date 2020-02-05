زيدان يخطط للدفع بهازارد أمام مانشستر سيتي

رغم التكتم الذي يبديه المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان حول جاهزية إيدين هازارد للعودة إلى الملاعب، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود مؤشرات توحي بأن المدرب الفرنسي يخفي ورقة البلجيكي لموقعة ذهاب دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي هذا الشهر.

وزادت حدة هذه التكهنات بعد مشاهد عرضها الملكي تظهر عودة نجم تشيلسي السابق إلى التدريبات بعد غياب لمدة شهرين بسبب إصابة تعرض لها العام الماضي.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية الثلاثاء، إلى أن هازارد أصبح مستعداً للمشاركة إذا ما قرر زيدان الدفع به خلال مواجهة ريال سوسييداد الخميس في ربع نهائي كأس إسبانيا.

لكن تحاليل تشير إلى أن مدرب الملكي يخطط لمنح هازارد بضع دقائق خلال المرحلة القليلة المقبلة كي يبدأ في استعادة لياقته تدريجياً، حتى يكون جاهزاً بشكل كامل مع بداية دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، حيث يستقبل ريال نظيره مانشستر سيتي في لقاء الذهاب على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وشارك البلجيكي بالفعل الأسبوع الماضي في تدريبات ريال مدريد رفقة زملائه، وكان قريباً من خوض مواجهتي ريال سرقسطة في الكأس وأتلتيكو في الليغا الأسبوع الماضي.

وقبل لقاء الديربي أمام أتلتيكو والذي انتصر فيه الفريق الملكي 1-0، أجاب المدير الفني الفرنسي الصحافيين حول موقفه من جاهزية هازارد بالقول “هو يتدرب معنا ويتحسن شيئاً فشيئاً، والكل يريد أن يكون جاهزاً، لكننا لن نخاطر بأي لاعب خصويا في وضعه”.