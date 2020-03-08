زيدان يرغب في التعاقد مع دي خيا رغم تألق كورتوا

يرغب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد في التعاقد مع دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، رغم تألق حارس الملكي تيبو كورتوا.

ووفقاً لصحيفة «ذا سن» البريطانية، لا يزال الفرنسي أحد أكبر المعجبين بالحارس الإسباني رغم أخطائه الكثيرة هذا الموسم مع الشياطين الحمر، ويرغب في التعاقد معه ومنحه موقع كورتوا.

وكان الحارس البلجيكي قد عانى في بداياته مع الميرينغي قبل أن يتألق مؤخراً وينقذ الفريق في العديد من المناسبات.

وأشارت الصحيفة إلى أن دي خيا، الذي جدد عقده مؤخراً مع فريقه الإنجليزي في سبتمبر الماضي قد يُسمح له بالرحيل مقابل 70 مليون جنيه استرليني، وهو المبلغ الذي يستطيع ريال مدريد دفعه، بالإضافة إلى إمكانية تحمل الراتب الكبير للاعب والذي يصل إلى 375 ألف جنيه أسبوعياً.