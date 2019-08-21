زيدان يرفض إيريكسن وفان دي بيك

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى رغبة إدارة ريال مدريد في التعاقد مع برونو فيرنانديش لاعب وسط سبورتينغ لشبونة، بطلب مباشر من المدرب زين الدين زيدان.

ورفض "زيزو" التوقيع مع كريستيان إيريكسن بعد فشل ضم بول بوغبا، كما لم يتحمس بشكل كبير لجلب دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام.

من المتوقع أن يقدم النادي الإسباني عرضاً رسمياً لضم فيرنانديش، خصوصاً أن سبورتينغ لشبونة قد يوافق على بيعه في حال وصول المقابل المالي إلى 60 مليون يورو.

في المقابل، حاول مانشستر يونايتد في وقت سابق ضم فيرنانديش، لكنه تراجع بسبب مطالب ناديه المالية، إضافة لتوتنهام الذي فضل في النهاية التعاقد مع جيوفاني لو سيلسو.