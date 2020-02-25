زيدان يرفض الاستسلام في سباق الدوري الإسباني

رفض المدرب زين الدين زيدان الاستسلام في صراع الدوري الإسباني عقب فقدان 5 نقاط في مواجهتي سيلتا فيغو وليفانتي.

ويحتل برشلونة الصدارة برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

وقال زيدان عقب اللقاء: “نشعر بالسوء، وصلنا للمرمى كثيراً، لكننا أخفقنا في التسجيل وهو أهم شيء في كرة القدم”.

وأضاف بشأن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة: “هذا أمر محبط للغاية، خسرنا خمس نقاط في أسبوع واحد، نعرف أنه يتعين علينا الفوز، سنبذل قصارى جهدنا لنعود للصدارة مرة أخرى، لكن أولاً نركز على مباراة الأربعاء أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال، علينا أن نحاول الفوز مرة أخرى.

“هذه هي كرة القدم وهذه الأشياء تحدث، أمضينا لحظات جيدة هذا الموسم ويجب ألا نستسلم بسبب نتيجتين، أعتقد أن بإمكاننا المضي قدماً بقوة، نشعر بضيق وحنق شديدين، لكن علينا الاستعداد لأن لدينا مباراة مهمة جداً بعد 4 أيام.

"انقلب الحال من طلب الفوز إلى محاولة التعادل، وصلوا لمرمانا مرة واحدة وسجلوا هدفهم، بالطبع لا نحب الهزيمة، لكن كرة القدم تمنحك دائماً فرصة أخرى وعليك أن تفكر في ذلك”.