زيدان يرفض ضم مهاجم جديد لريال مدريد

علق المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، على التعادل السلبي مع أتلتيك بلباو ضمن الدوري الإسباني، مشيراً إلى إحباطه لعدم الفوز.

وصرح زيدان: "أنا محبط من أجل اللاعبين، بسبب المجهود الذي بذلوه، عدم التسجيل رغم كل الفرص التي سنحت أمر محبط.

"المهم هو أن نخلق الفرص، وقد حدث ذلك بالفعل، وسنواصل، الكرة ستدخل، لم ننجح أمام بلباو، لكن لا يجب أن يربكنا ذلك، هذا العام كان جيداً وعلينا أن نؤمن بذلك.

"أنا سعيد بتطور الفريق، بدأنا الموسم بصعوبة، دفاعياً نحن على ما يرام، وسنتحسن هجومياً في 2020".

وعند سؤاله عن إمكانية انتداب مهاجم: "قطعاً لن نتعاقد مع مهاجم في يناير، لا أرى حاجة إلى ذلك.

"التأخر بنقطتين عن الصدارة؟ نعم، هذا محبط، لأن اللاعبين قدموا كل شيء، سأنظر إلى الجوانب الإيجابية".

واختتم حديثه بالقول: "بعد المباراة أخبرت اللاعبين أن الأمر الأهم أنهم أعطوا كل شيء في المباراة، أصبنا القائم والعارضة 3 مرات، لدينا فريق مميز ونعلم أن الصبر طريقنا للتحسن".

وبهذه النتيجة بات ريال مدريد في المرتبة الثانية بترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، متأخراً عن برشلونة الذي انفرد بالصدارة برصيد 39 نقطة.