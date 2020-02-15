زيدان يرى أن حافز مانشستر سيتي أمام ريال سيكون ‘هائلاً‘

اعتبر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السبت أن مانشستر سيتي سيدخل الى المواجهة التي ستجمعه مع فريقه في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بحافز "هائل"، بعد أن استبعد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا) النادي الإنجليزي عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف".

وقال يويفا في بيان الجمعة أن سيتي ارتكب "انتهاكات خطيرة" لقواعد اللعب النظيف المالي إضافة إلى تغريمه 30 مليون يورو، قبل أن يعلن النادي على الفور أنه سيستأنف العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

ويحل فريق المدرب جوسيب غوارديولا ضيفاً على ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية على ملعب سانتياغو بيرنابيو في 26 فبراير الجاري، قبل لقاء الاياب على ملعب الاتحاد في 17 مارس.

وقال زيدان عشية استضافة ريال المتصدر لسيلتا فيغو السابع عشر ضمن المرحلة الـ 24 من الليغا "نظراً لما حصل للتو، سيكون حافزهم هائلاً. لن أدخل في تفاصيل ما حصل وما قد يحصل".

وأكد زيدان: "سيكون خصماً صعباً على جميع الأحوال، خاصة لما يمرون به في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا ستكون لديه دوافع اضافية".

ويحتل سيتي بطل الموسمين الماضيين المركز الثاني في الدوري المحلي متخلفاً بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، فيما أبدى غوارديولا تخوفه من امكانية اقالته في حالة عدم تفوقه على ريال مدريد من البطولة القارية لا سيما أنه فشل في مواسمه الثلاثة مع السيتزينز في تجاوز ربع النهائي.

إلا أن زيدان يدرك جيداً مدى قوة الفريق المتوّج باللقب المحلي في موسمين متتالين حاصداً 100 و98 نقطة على الترتيب.

وقال زيدان (47 عاماً) الذي قاد ريال إلى ثلاثة القاب متتالية في دوري الابطال بين عامي 2016 و2018 "سيكون خصماً صعباً جداً جداً بالنسبة لنا، إنه فريق كبير".